Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ La verità su nome del figlio

Sono due i grandi amori di Serena Rossi: Davide Devenuto e il loro bambino Diego. L’attrice, conduttrice e cantante napoletana ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato vicende inedite riguardanti proprio la sua famiglia e il rapporto con questi due uomini che le riempiono la vita. In particolare, Serena ha spiegato se suo figlio porta il nome Diego in omaggio a Maradona.

“Il papà ha nome e cognome che iniziano con la D e ci piaceva questa cosa. – ha esordito l’attrice, spiegando poi che – Diego sembra uno simpatico, con la cazzimma, sveglio. E poi ci sta pure Maradona: sul frigo abbiamo una sua bellissima foto in bianco e nero, con gli occhi chiusi e la palla sulla testa, mentre si allena”. I sospetti di molti sono dunque stati confermati: seppur solo un pizzico, l’amore per il Napoli e per Maradona ha influito nella scelta del nome del suo bambino.

Serena Rossi: “Maradona? Davide e Diego tifano Juve!”

C’è però da dire che, a dispetto del nome, il piccolo Diego non tifa per il Napoli: “Davide e Diego tifano Juve. – ha ammesso Serena Rossi che, invece, è una grande tifosa del Napoli – Quella foto c’è perché quando è morto Maradona ero a Roma e non ho potuto partecipare al lutto collettivo della mia città. Così la domenica dopo mi sono alzata, ho preparato il ragù in suo onore e ho appeso la foto. Certe cose le puoi capire solo se sei di Napoli. Come per Pino Daniele”, ha ammesso la conduttrice. Ricordiamo che Davide e Serena si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e proprio quel set ha visto nascere il loro amore.

