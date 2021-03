Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ “Una crisi ci ha separato..”

Davide Devenuto e Diego, sono il compagno e il figlio di Serena Rossi che sarà ospite a Oggi è un altro giorno e poi di nuovo in tv con La Canzone Segreta con la sua famiglia pronta a fare il tifo per lei. Classe 1972, Davide Devenuto non è solo il compagno dell’attrice e conduttrice ma è anche un attore e suo collega visto che i due si sono conosciuti proprio nei corridoi degli studi Rai di Napoli durante le riprese di Un Posto al Sole. Devenuto ha iniziato a studiare recitazione poco più che ventenne alla scuola di Beatrice Bracco e, dopo alcune comparse in tv e al cinema, ha ottenuto il ruolo di Andrea Pergolesi nella longeva soap italiana dove è rimasto per ben 17 anni, dal 2003 al 2020. Dopo aver partecipato con successo a Masterchef Italia in versione vip, è stato protagonista in Mina Settembre insieme alla moglie.

Davide Devenuto e Serena Rossi pronti a sposarsi?

Insieme i due però non hanno solo lavorato ma messo su famiglia. Davide Devenuto e Serena Rossi sono i genitori del piccolo Diego, nato nel 2015 dopo ben sette anni passati come coppia. Al primo appuntamento nessuno dei due pensava potesse nascere qualcosa di serio ma la loro convivenza è addirittura arrivata già dopo quattro mesi da quella fatidica sera. I due si sono poi allontanati per un periodo per via di una forte crisi ma sono riusciti a tornare insieme e a dare alla luce poi il loro primo figlio. Al momento Serena Rossi è davvero impegnatissima ma forse tra un set e l’altro, potrebbe trovare finalmente il tempo di dire sì al suo Davide anche sull’altare.

