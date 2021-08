Davide Devenuto e Diego, fidanzato e figlio Serena Rossi/ Galeotta fu la soap

Romano, classe 1972, Davide Devenuto è il fidanzato di Serena Rossi. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2008, in concomitanza con l’addio di Serena a Un posto al sole. Entrambi, infatti, avevano un ruolo nella soap: “La nostra storia è iniziata quando io ho lasciato il cast”, ha raccontato Serena il 10 luglio a Iodonna. “Parafrasando Filumena Marturano, gli dico: ‘So’ diventata femmena ’n mano a te!’ (ride)”. Il significato è il seguente: “Davide ha 13 anni di più e grazie a lui sono maturata, ho imparato a stare sul mio asse, mi sono autonomizzata rispetto ai miei. Ero sicura che sarei rimasta figlia, e invece, a poco a poco, è nato un forte desiderio di maternità. Anzi, oggi credo che la maternità sia la mia vera missione su questa terra, far crescere Diego come un uomo del domani, una persona buona e lui è buoooono (mi viene da piangere!). Non lo lasceremo figlio unico!”.

Serena Rossi/ Da Canzone Segreta alla nuova fiction Rai “La Sposa”, poi l'Eurovision?

Serena Rossi e il matrimonio con Davide Devenuto

Prima, però, c’è da realizzare il progetto del matrimonio, un grande passo su cui Serena e Davide meditano da tempo. Non c’è motivo per non sposarsi: Davide le ha già fatto la sua proposta in diretta televisiva, anche se poi lei si è tirata indietro parlando di ‘un gioco’. Era il 2019: entrambi ospiti di una puntata di Domenica in, si erano messi d’accordo per scherzare su questo argomento (su cui peraltro vengono spesso incalzati). Nel 2016, a 8 anni dal loro primo incontro, i due hanno anche avuto un figlio, Diego, così chiamato in onore di una delle icone di Napoli Diego Armando Maradona.

Davide Devenuto e Diego, compagno e figlio Serena Rossi/ Essere mamma e "moglie"

Chi è Davide Devenuto

La carriera da attore di Davide Devenuto prende il via nel 1997, quando inizia a frequentare la scuola di recitazione diretta da Beatrice Bracco. Sotto la sua regia debutta a teatro nel 1998 in Woody si racconta. Successivamente participa a dei seminari con Michael Margotta e frequenta dei laboratori con Geraldine Baron. Diventa noto vestendo i panni di Andrea Pergolesi in Un posto al sole, ruolo che interpreta dal 2003 al 2020. È stato anche protagonista di Un posto al sole d’estate e di due stagioni della soap, tra il 2006 e il 2007. Nel 2018 si è classificato terzo al talent show culinario Celebrity Masterchef Italia.

LEGGI ANCHE:

Serena Rossi: "Mi dicevano di non fare figli per la carriera"/ "Da quando è nato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA