Davide Devenuto e Diego, marito e figlio Serena Rossi/ “Lui è qui perchè ci amiamo”

Davide Devenuto e Diego sono il marito e il figlio di Serena Rossi, l’attrice napoletana ospite della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier su Raiuno. La Rossi sarà in collegamento da casa dove sta trascorrendo la quarantena in compagnia del marito Davide e del figlio Diego. Un amore importante quello tra Serena e Davide scattato tra i corridoi della Rai alcuni anni fa. L’amore è scattato durante le riprese di “Un posto al sole” come hanno raccontato alla stampa i due attori. “Aveva avuto un imprevisto e l’ho sentito sbraitare contro la mia città. Non l’ho presa bene, ma poi ho capito che era solo una battuta. Siamo diventati amici” ha raccontato la bravissima attrice durante un’intervista. Anche l’attore, ex volto noto di Un posto al sole, parlando di come è nato l’amore con Serena ha dichiarato: “un po’ di attrazione c’è sempre stata. Flirtavamo, facevamo battute, ma io avevo le mie storie e lei le sue. A un certo punto, però, qualcosa è cambiato”. Proprio così, ad un certo punto qualcosa è cambiato tra i due visto che hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi lontano dal set una volta che l’attrice ha lasciato il set di Un posto al sole, la soap opera campione di ascolti di Raitre.

Davide Devenuto e Serena Rossi: l’amore e un figlio di nome Diego

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono poi rincontrati per puro caso su di un treno e da lì hanno cominciato a frequentarsi. Non sono mancate però le indecisioni e le difficoltà, in particolare da parte dell’attrice preoccupata per la differenza di età. Alla fine però la Rossi si è lasciata conquistare da Davide che ha definito “un uomo colto, preparato, curioso”. Dopo i dubbi iniziali e i 13 anni di differenza, la coppia ha cominciato a conoscersi meglio e sul primo appuntamento l’attrice ricorda: “l’ho organizzato io. Alla fine sono sempre le donne a decidere”. Da quel primo appuntamento la coppia ha cominciato a frequentarsi seriamente: “dopo tre mesi eravamo una coppia, dopo quattro siamo andati a vivere insieme”. La convivenza però non funziona benissimo, così la coppia decide di lasciarsi e poi riprendersi restano però separati per circa un anno. Poi è bastato poco per far riscattare la scintilla che li porta non solo a tornare insieme, ma anche a diventare genitori nel 2016 del piccolo Diego. “Lui è qui perché io e il suo papà ci amiamo e già questo è qualcosa di immenso” ha detto l’attrice che ora sogna di poter sposare al più presto il suo compagno.



