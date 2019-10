Davide Devenuto lascia Un posto al sole/ “Ritmo insostenibile”. E su Serena Rossi…

Davide Devenuto lascia Un posto al sole dopo 16 anni. L’attore che interpreta Andrea Pergolesi nella serie tv ha annunciato il suo addio: a gennaio lascerà il cast. Lo ha fatto a “F”, spiegando che questo potrebbe diventare un addio definitivo. Davide Devenuto lavorava a Un posto al sole dal 2003. Poi l’incontro con Serena Rossi, madre di suo figlio Diego nato nel 2016. «Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile», ha spiegato l’attore. Non riusciva più ad apprezzare nulla. «Dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita», ha proseguito Davide Devenuto. Restavano invece fatica e frustrazioni. E poi il suo personaggio, Andrea Pergolesi, si è in un certo senso “esaurito”. «Ha raccontato tutto». L’addio di Davide Devenuto, recentemente apparso nella fiction Rosy Abate – La serie, è arrivato comunque dopo una lunga riflessione. «È come se mi fossi reso conto di non essere più utile. Devo sentire che la cosa che faccio arricchisce me per primo, altrimenti non ce la faccio».

DAVIDE DEVENUTO LASCIA UN POSTO AL SOLE. E SU SERENA ROSSI…

Davide Devenuto annuncia l’addio a Un posto al sole, ma non smetterà subito di svestire i panni di Andrea Pergolesi. Le riprese termineranno ufficialmente a gennaio 2020. «Ci ho investito tantissimo, per me è stata veramente una passione. Mi ero completamente identificato con Andrea, che tra l’altro ha esaltato certi lati del mio carattere», ha raccontato a “F”. L’attore ha spiegato che a volte ha pensato che, insieme al copione, la produzione della serie avrebbe dovuto fornirgli uno psicologo. «In ogni caso girerò fino a gennaio quindi avrò tempo per elaborare questa separazione». Presto comunque potrebbe diventare nuovamente padre: «Dobbiamo incastrare con la sua carriera, ma o lo facciamo entro un anno o non lo faccio più, sono vecchio». E a proposito di Serena Rossi, parla anche di matrimonio: «Mi dà fastidio che si possa pensare che sia un modo per sfuggire dalle responsabilità, perché è il cliché più cretino dell’universo. Io vivo insieme a lei, abbiamo fatto un figlio e io mi sento sposato. Cosa cambia?».

