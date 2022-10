Davide Di Franco, chi è il concorrente Il Collegio 7/ “Faccio copiare, ma solo chi se lo merita”

Chi è Davide Di Franco: lo snob de Il Collegio 7

Il sud Italia consegna alla redazione de Il Collegio 7 il giovanissimo Davide Di Franco, originario di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani nella regione Puglia. Il sedicenne pugliese si presenta nelle backstories del programma come lo studente modello, presente a pieno titolo nella cerchia dei compagni più bravi tra le mura scolastiche. Il suo motto è “Faccio copiare, ma solo chi se lo merita”.

Chi è Giulia Wnekowicz, concorrente Il Collegio 7/ La professoressa maga e poliglotta

Nonostante questo concetto di meritocrazia sia potenzialmente ben diverso da quello dei professori, Davide tiene a sottolineare che l’idea di base è quella di non di sprecare il suo talento con chi ha un rapporto di indifferenza con la scuola e non si applica durante la giornata, risulta invece più funzionale e giusto aiutare coloro che nonostante l’impegno dimostrato e la buona volontà hanno delle lacune.

Luna Tota, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Sarà la prima donna a pilotare le Frecce Tricolore?

Davide Di Franco:”amico di tutti e amico di nessuno”

Il percorso di studi è per Davide Di Franco non solo un momento di socialità quanto piuttosto un vero e proprio banco di prova utile a testare il proprio valore e lo vedremo a Il Collegio 7. Le sfide che si presentano tra verifiche, studio e impegno costante sono per Davide una spinta verso il futuro, mettendosi costantemente in sfida con sé stesso. Il ciuffo ribelle, a cui tiene particolarmente, che caratterizza i suoi capelli e il suo stile non inficia con la personalità ligia ed educata del giovane studente. I genitori sono orgogliosi del suo modo di porsi in maniera educata e responsabile, non solo verso la scuola ma anche a casa dove, in barba ai pregiudizi sugli adolescenti, si rifà anche il letto. La selettività con cui Davide sceglie chi aiutare, si ripresenta anche nella vita quotidiana in cui si definisce “amico di tutti e amico di nessuno”.

Damiano Severoni, chi è Sancho il concorrente Il Collegio 7/ Uno Tsunami dentro la scuola

I veri amici di cui si circonda sono scelti accuratamente e, a detta sua, si possono contare sulle dita di due mani anzi forse solo di una. Sui social Davide si mostra ai suoi 1.637 follower su Tik Tok e ai 3.963 su Instagram nella sua quotidianità, senza eccessive costruzioni o esibizioni ma sempre con il sorriso sul volto.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE











© RIPRODUZIONE RISERVATA