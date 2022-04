Davide Di Porto, appello a Pomeriggio5 “Voglio fare un reality”/ “Sono in difficoltà”

Ospite di Barbara D’Urso nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Davide Di Porto, ex star dei reality, conferma di essere in condizioni economiche difficile. Lo ha ammesso qualche settimana fa, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. In particolare, Di Porto ha rivelato: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”.

Una versione, questa, confermata anche in diretta su Canale 5, approfittandone poi per fare un appello: poter partecipare ad un altro reality. “La pandemia è stata devastante, tante persone che venivano da Verona, Milano, da tutta Italia che volevano allenarsi o anche per farsi un selfie, l’ho persi.” ha raccontato, ricordando la sua attività di personal trainer.

Davide Di Porto lancia l’appello a Pomeriggio 5: “Vorrei fare un altro reality”

Davide Di Porto ha dunque continuato, raccontando la sua attuale situazione economica: “Sono ospite di un amico perché sto vivendo una condizione difficile. – lanciando quindi un appello – Io vorrei fare un altro reality perché in questo momento la mia condizione economica è questa.” Ha però precisato che: “La mia situazione non è una cosa brutta, non è illecita, prendo delle cose e le rivendo al mercato di Porta Portese, ho 5 figli da sfamare.” Ha perciò concluso, ammettendo di non vergognarsi della sua situazione: “La gente che mi ferma per Roma e mi chiede se davvero sono cascato così, io ci metto la faccia e non mi vergogno a dirlo.”

