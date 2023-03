Davide Donadei choc/ “Chiara Rabbi? Pensavo sarebbe stata la donna che avrei sposato”

Davide Donadei confessioni su Chiara Rabbi: “Pensavo di ripartire ma…”

Davide Donadei si è infuriato dopo la frecciata social di Chiara Rabbi, emersa durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022. L’ex corteggiatrice ha fatto evidente riferimento ai tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne che, successivamente, si è sfogato con Martina Nasoni, Antonella Fiordelisi e Matteo Diamante.

Davide Donadei, urla e lacrime dopo le accuse di Tavassi/ "Non toccare le cose mie"

Davide Donadei, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato: “Secondo alcuni per fare sto programma dovevi essere single, io invece non ho fatto niente con nessuna qua dentro. Arrivo qui, pensavo di riuscire a ripartire. Ho provato a legarmi con altre ragazze, ma ero deluso per come era finita. Pensavo che dopo due anni lei sarebbe stata la donna che avrei sposato. Avrei voluto che lei fosse a casa ad aspettarmi. Dal venti agosto fino a ottobre ho visto qualche ragazza, ma poi dicevo: “che cacchio sto facendo?” Quel tweet è rabbia. Mi ha offeso. Sono state rilasciate interviste, io non ho rilasciato nulla, è una roba che non deve essere toccata, io continuerò a tutelare questa storia“.

GF Vip: Davide Donadei, frecciatina social dall'ex Chiara Rabbi/ "I tuoi amici sanno…"

Davide Donadei sulla frequentazione con Roberta Di Padua: “C’era attrazione e…”

Oltre a parlare della sua ex Chiara Rabbi, Davide Donadei ha fatto esplicito riferimento alla sua frequentazione con Roberta Di Padua. Il concorrente ha chiarito di non aver tradito la sua ex con la dama del trono over: “A metà settembre c’è stata una roba… ho baciato una persona ma ci eravamo lasciati“.

Come riporta Isa&Chia, Donadei aggiunge: “Era una del Trono Over di Uomini e Donne. Ci siamo visti per una pizza, c’era attrazione già da prima quando facevo il trono, però poi non ci siamo più rivisti. Lei l’ha presa male ma sono certo che alla fine della nostra storia lei si è vista con un altro ragazzo“. Chiara Rabbi interverrà al GF Vip per avere un confronto con il suo ex?

GF Vip, Davide Donadei contro Donnamaria/ "Un uomo innamorato non si comporta così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA