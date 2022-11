Davide Donadei confessa/ “Ho superato con difficoltà la rottura con Chiara Rabbi”

Davide Donadei parla della rottura con Chiara Rabbi: “E’ stato difficile”

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno avuto una relazione intensa; la coppia sembrava destinata ad andare avanti, ma qualcosa per l’ex tronista sembrava non funzionare. E’ stato proprio lui ha prendere la decisione di interrompere la relazione con l’ex corteggiatrice, anche se non è stato facile superare la rottura.

Biagio Di Maro torna a Uomini e Donne/ Bacio con Silvia: l'ironia di Tina Cipollari…

Davide Donadei, al Magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Non è stato semplice superare questa rottura perché c’è stato un distacco netto avvenuto dall’oggi al domani, per quanto avessi maturato la decisione di chiudere già da un po’. Chiara e io ci siamo vissuti tanto, frequentavamo parecchio le rispettive famiglie e avevamo fatto dei passi importanti per una coppia. Sono stati proprio questi passi, i progetti fatti, a rendere più dolorosa la fine della relazione. L’ho superata, con difficoltà, quando ho capito che prima di avere la persona giusta a fianco bisogna trovare la serenità con sé stessi“.

Federico Nicotera, Uomini e Donne/ Sempre più vicino a Carola, ma il bacio...

Davide Donadei rivela in che rapporti è con Chiara Rabbi

Davide Donadei, ai microfoni del Magazine di Uomini e Donne, rivela di aver poi rivisto la sua ex fidanzata Chiara Rabbi: “Ci siamo risentiti e abbiamo chiarito alcune cose che, a distanza di tempo, sono state snocciolate a freddo. È stato bello poterci confrontare con calma, senza attaccarci come accaduto in passato. Abbiamo parlato con serenità, come dovrebbero fare tutte le persone che si sono tanto amate.”

L’ex tronista è single, ma ha voglia di trovare la donna della sua vita e amare ancora: “A oggi credo che l’amore sia qualcosa che ti arriva addosso senza che nemmeno te ne accorgi, e ho voglia di provare quella sensazione. Ho voglia di salire su un bus, su un treno o su un aereo e provare quella botta. Vorrei incontrare per caso quella donna che mi fa dire: sarà lei la madre dei miei figli”.

RICCARDO GUARNIERI: "HO DORMITO CON GLORIA"/ A Uomini e Donne poi spunta Roberta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA