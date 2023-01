Davide Donadei contro Oriana Marzoli: “Spero vomiti”/ “Mi tocca, spinge e…”

Davide Donadei e Oriana Marzoli: lo scontro continua

Davide Donadei ancora contro Oriana Marzoli. L’ex tronista di Uomini e Donne, sin dai primi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, non ha mai nascosto di non provare molta simpatia per l’influencer venezuelana che, da anni, vive in Spagna. Dopo la frase choc che, nelle scorse ore ha scatenato la polemica sul web, Davide Donadei si è lasciato andare a nuove affermazioni che, in poco tempo, hanno fatto il giro del web. Ieri sera, al termine del Game Show, il Grande Fratello ha premiato i concorrenti con delle bottiglie di vino. La distribuzione del vino ha scatenato l’ennesima discussione.

Alcuni vipponi, tra cui Andrea Maestrelli, hanno accusato Oriana di aver preso più vino. La Marzoli si è giustificata spiegando di aver preso la parte di Antonella Fiordelisi che, non bevendo, gliel’ha ceduta. La Marzoli, poi, ha spiegato che preferisce bere vino e non Spritz perchè la fa vomitare. “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!”, la replica di Davide.

Lo sfogo di Davide Donadei su Oriana Marzoli

Davide Donadei, poi, si è lasciato andare ad un nuovo sfogo su Oriana Marzoli durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese il quale, a sua volta, ha chiuso totalmente il rapporto con l’influencer. “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava“, ha detto.

Poi, pensando all’opinione del pubblico, ha aggiunto: “Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire lunedì. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità“, ha concluso come riporta Biccy.

