Davide Donadei dice addio al cagnolino preso con l’ex Chiara Rabbi/ È polemica per l’ex di Uomini e Donne

Non è un momento facile per Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne sta attraversando un momento turbolento non solo per la rottura con Chiara Rabbi e le indiscrezioni che lo hanno visto protagonista in queste settimane, ma anche per la separazione dal suo cagnolino. Con un post pubblicato su Instagram, l’ex tronista ha mostrato tutti i passaggi di un nuovo tatuaggio fatto proprio per il suo Rocchino.

Davide ha infatti deciso di imprimere sulla pelle il volto del cagnolino che aveva preso proprio insieme alla sua ex fidanzata Chiara. Ora Rocchino andrà a stare con Chiara e Davide dovrà dunque separarsene definitivamente. Una separazione molto sofferta, che lui ha voluto sancire con un gesto speciale, un tatuaggio appunto.

Davide Donadei si separa dal cagnolino: il tatuaggio e le critiche del web

“Eccoci qua Rocchino mio! Oggi è l’ultima notte insieme quindi non mi resta che ringraziarti di cuore. Non credo nei per sempre ma con questo tatuaggio ti porterò con me ovunque”, è questo il messaggio che Davide Donadei ha affiancato alle immagini che testimoniano il suo nuovo tatuaggio, una bellissima foto del cagnolino. Inutile dire che la decisione di separarsi dal cagnolino e di non trovare un accordo con Chiara ha sollevato un po’ di critiche dai follower della coppia. C’è chi ha scritto: “Se un legame con un cane è forte di trova il modo di vederlo, credo Chiara te lo farebbe vedere.”; e chi ancora ha sottolineato: “Tutto questo si poteva evitare…. Ai tempi dei nostri nonni si parlava e si durava se c’era amore…. Oggi buttate i sentimenti e i valori nella spazzatura”.

