Davide Donadei, doloroso ricordo al Gf Vip 2022/ “Aspettavo tanto quel giorno per…”

Davide Donadei e il doloroso ricordo al Grande Fratello Vip 2022

L’avventura di Davide Donadei nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è appena cominciata, ma l’ex tronista di Uomini e Donne sta cominciando a farsi conoscere raccontando alcuni dettagli della propria vita. Alfonso Signorini, durante la presentazione, ha anticipato che di Davide sarà raccontata una storia molto forte. Ad anticipare qualcosa è stato lo stesso Davide che, in occasione del Natale, sulle pagine del settimanale Chi, ha raccontato quello che è un doloroso ricordo del passato. Il Natale, per Davide, era l’occasione per mettere da parte i momenti più dolorosi e provare a ritrovare il sorriso.

“Quando ero piccolo avendo un ristorante trascorrevo il Natale a lavorare. Aspettavo tanto quel giorno perchè era il momento in cui si ricaricavano le energie negative”, ha raccontato il vippone sulle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini.

Davide Donadei e il rapporto con il padre

Al giorno di Natale è legato uno dei momenti più belli che Davide Donadei ricorda ancora oggi. L’ex tronista di Uomini e Donne è cresciuto con la madre dopo che il padre è andato via di casa. Con la madre, Davide ha così trascorso il primo Natale nella nuova casa vivendo un momento particolarmente sereno.

“Ricordo con amore il primo Natale nel nostro primo appartamento in affitto, dopo che papà se n’è andato di casa”, ha ricordato Davide che, quest’anno, invece, ha trascorso il Natale lontano dalla sua famiglia insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Nelle prossime settimane, Davide parlerà sicuramente della sua storia personale.

