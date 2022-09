Davide Donadei e Chiara Rabbi, confronto a Uomini e donne/ C’entra Roberta Di Padua!

Uomini e donne, Roberta Di Padua torna al trono over: c’entrano Davide Donadei e Chiara Rabbi

C’è grande attesa per lo start della nuova edizione di Uomini e donne, che, condotto e prodotto da Maria De Filippi e in partenza a breve su Canale 5, ha tenuto le nuove registrazioni TV il 7 settembre 2022 , in occasione di cui, tra i suoi protagonisti ha dato vita ad un intricato intreccio del trono classico e il trono over, tra l’ex coppia Davide Donadei e Chiara Rabbi e la dama Roberta Di Padua. I tre, ospiti in trasmissione, sono finiti al centro del triangolo amoroso di Uomini e donne esploso nel web, sulla base delle segnalazioni giunte dagli utenti in rete di un avvistamento dell’ex dama del trono over, Roberta Di Padua, e l’ex tronista del trono classico, Davide Donadei, il che ha scatenato le accuse web di chi taccia il giovane di aver tradito la scelta a Uomini e donne, Chiara Rabbi, alla luce del recente annuncio della rottura tra lui e la giovane.

Tra i contestatori c’è chi taccia l’ex tronista di aver tradito Chiara quando i due stavano ancora insieme, un attacco a cui é seguito il pronto intervento di chiarimento social di Davide Donadei: “Allora ragazzi ci tenevo a dire due cose. Ho pubblicato le chat che ci sono state tra me e Roberta mentre stavo con Chiara. Giusto per dimostrarvi il rispetto che c’era perché poi quando vengo preso di mira su mancanze di rispetto, io impazzisco. Quindi faccio questo gesto. La chat si limitava solamente a “tanti auguri”, e via dicendo, come avete visto. Dal 29 luglio, dopo che ho reso pubblica la fine della storia con Chiara, Roberta Di Padua mi ha scritto semplicemente “Come stai? Forza!”, come me l’hanno scritto centinaia di altre persone. Fine. Questo è quanto. Ieri dopo la diretta dove dicevo che rimanevo solo in albergo a mangiare una pizza, e non per caso Roberta era a Napoli, ci siamo sentiti e abbiamo deciso di mangiarla insieme al locale accanto all’hotel”. In occasione delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne i tre, quindi, sono stati ospitati in studio per fornire spiegazioni rispetto agli ultimi rumor che li vedono coinvolti. Il confronto partirà con gli ormai ex, chiamati a fare luce sulla loro lovestory e i motivi della loro rottura e a questo punto interverrà Roberta Di Padua, presunta “terza incomoda” tra i due giovani. A quanto pare, stando alle annesse anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over, Roberta Di Padua resterà in studio come re-entry partecipante al trono over di Uomini e donne.

Questo, anche alla luce del fatto che il cavaliere Alessandro Vicinanza, reduce da un bollente bacio in esterna con l’ex Ida Platano, le chiederà di avviare una conoscenza con lui. La storia di Alessandro e Ida con l’ultimo ritorno di fiamma sarà chiusa di nuovo e da parte di Roberta Di Padua potrebbe palesarsi la volontà di restare al trono over con la scelta di accettare la conoscenza di Alessandro: “Alla fine del confronto, Alessandro (giovane) ha invitato Roberta ad uscire per conoscersi. Da ciò si presume che Roberta rimarrà nel trono over (poi non si sa, vediamo domani) se deciderà di accettare la proposta di Alessandro”.

