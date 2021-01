Davide Donadei e Chiara Rabbi fidanzati/ Dopo Uomini e Donne, Beatrice…

Il percorso di Davide Donadei sul trono di Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Chiara Rabbi. Il tronista pugliese, dopo cinque mesi, ha concluso la propria avventura nel programma di Maria De Filippi regalando grandissime emozioni ai presenti. Come hanno fatto sapere le talpe del Vicolo delle News, seguendo il cuore e la testa, Davide ha capito di provare un sentimento forte e importante per Chiara, arrivata in trasmissione un mese dopo Beatrice Buonocore, ma capare, sin dalla prima esterna, di conquistare le sue attenzioni. Tra Davide e Chiara il feeling è stato immediato. Esterna dopo esterna si sono conosciuti, raccontati e hanno condiviso anche importanti momenti. Tra le braccia di Chiara, Davide ha più volte sottolineato di sentirsi “a casa” e, forte delle emozioni provate, ha deciso di sceglierla. Una scelta che, naturalmente, ha deluso Beatrice, ma anche i suoi fans.

DAVIDE DONADEI SCEGLIE CHIARA, BEATRICE SI CONSOLA CON JESSICA ANTONINI

Beatrice Buonocore non è la scelta di Davide Donadei. La giovane corteggiatrice di Uomini e Donne era convinta che la sua avventura nel dating show di canale 5 si sarebbe conclusa così e, dopo la registrazione della scelta, si è consolata riabbracciando l’ex tronista Jessica Antonini. Quest’ultima che ha lasciato il programma poche settimane dopo l’inizio della sua avventura scegliendo Davide Lorusso, ha dedicato delle bellissime parole a Beatrice per la quale ha sempre mostrato molta simpatia. Tra Beatrice e Jessica è nata una vera amicizia nei corridoi di Uomini e Donne e le parole scritte dalla Antonini lo dimostrano. “Il mio bianconiglio…la mia tic tac notturna…sei uno spettacolo…non devo dirti altro…ti guardo stasera qui a fianco a me…parole non servono…sei parte di me…sempre il tuo cappellaio matto. Quelle come noi non perdono mai…o vincono o imparano”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA