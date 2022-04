Davide Donadei e Chiara Rabbi/ “Matrimonio? Non ora”, lui sogna il GF Vip “ci spero…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi: il matrimonio è lontano

Davide Donadei e la fidanzata Chiara Rabbi, nel primo pomeriggio di oggi 8 aprile sono intervenuti ai microfoni di “Trends&Celebrities”, la trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. La prima domanda alla coppia è stata proprio in merito ai loro progetti futuri: c’è per caso il matrimonio in programma? “No, non ora”, hanno replicato decisi. A proposito di matrimonio, secondo Davide si tratta di un giorno “da dedicare alla donna, in quel giorno comanda lei”.

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono conosciuti quasi un anno e mezzo fa nello studio di Uomini e Donne, dove entrambi cercavano l’amore. A proposito di Davide, ci sarà presto un suo ritorno in tv? E soprattutto, potremo presto rivederlo in qualche reality come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi? “Inutile nasconderci dietro ad un dito. Una volta intrapreso un percorso del genere la speranza c’è. Il Grande Fratello è quello che mi piace più di tutti perché è un’esperienza fig* da fare al di là del percorso all’interno di se stessi, quindi il Grande Fratello è nel mirino, è una cosa che spero tanto”.

Davide Donadei sogna il GF Vip, ma Chiara Rabbi…

Se Davide Donadei dovesse davvero vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip, come potrebbe prendere la sua permanenza nella spiatissima Casa la fidanzata Chiara Rabbi? La giovane ha replicato ironicamente: “Meglio dentro così lo controllo davvero h24, e chi dorme più?”. Una risposta che potrebbe far trapelare qualche dubbio nei confronti del compagno.

Il sogno di Davide Donadei è il GF Vip, come ammesso dallo stesso ex volto di Uomini e Donne. “Io non sono gelosa di Davide, il problema sono le altre persone che vanno un po’ educate, le ragazze così…”, ha commentato la fidanzata Chiara Rabbi scherzando sul fatto che chiunque sogna di poter partecipare al reality show di Alfonso Signorini, al quale è stato lanciato l’appello in radio.

