Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati/ Ex Uomini e Donne “Siamo stati…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati

Da giorni si parla di crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi dopo l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano che aveva annunciato il ritorno a Roma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una crisi che sembrava destinata a risolversi, ma a quanto pare, non sarà così. Dopo aver letto rumors e indiscrezioni sulla sua relazione, Chiara Rabbi ha rotto il silenzio e, attraverso una serie di video pubblicati su Instagram, ha invitato tutti ad avere più rispetto per un amore durato un anno e mezzo e che ha reso felici sia lei che Davide Donadei.

Chiara non nasconde di essere molto infastidita dai rumors sul suo conto puntualizzando di non essere la persona che viene descritta. “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! No, non lo sono, non lo sono mai stata e non sono proprio quella che mi descrivete”, ha sbottato l’ex corteggiatrice.

Lo sfogo di Chiara Rabbi

Chiara Rabbi si lascia andare ad un durissimo sfogo contro il gossip che sta circolando sulla sua storia con Davide Donadei che, pare, sia giunta al capolinea dopo un anno e mezzo dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne. Senza svelare i dettagli, poi, Chiara conclude così il suo sfogo:

“Poi non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così. Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. Cioè, in un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui. Basta”.

