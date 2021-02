Davide Donadei e Chiara Rabbi “Siamo innamorati”/ “Dopo la scelta a Uomini e Donne..”

Davide Donadei e Chiara Rabbi raccontano il loro amore sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice stanno insieme dallo scorso 27 gennaio, giorno della registrazione della scelta e, dopo la messa in onda della puntata, sono tornati ufficialmente sui social scambiandosi delle dolci dediche d’amore. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne svelano i progetti futuri, ma anche cosa hanno fatto subito dopo la scelta. «Innanzitutto ci siamo baciati, senza dirci niente. Poi avevamo voglia di definire cosa fare, dove andare. Abbiamo commentato molto il percorso e parlato un po’ di tutto. Oltre alla chimica, c’è tanta intesa mentale e un sentimento fortissimo», racconta Chiara Rabbi.

Più diplomatico, invece, è il racconto di Davide: «Ci siamo concentrati moltissimo sulla nostra voglia di viverci.

Abbiamo iniziato ad accordarci su come trascorrere i primi momenti insieme». Vivendo chiara senza telecamere, il 25enne pugliese svela di aver trovato una persona dolcissima, attenta e premuorosa. Nessuna brutta sorpresa neanche per Chiara che confessa di aver trovato in Davide tutto ciò che desiderava “anche se è un po’ presuntuoso”.

DAVIDE DONADEI E CHIARA RABBI: CONVIVENZA IN ARRIVO?

Davide Donadei e Chiara Rabbi non perdono tempo. Dopo la scelta a Uomini e Donne hanno già fatto le presentazioni in famiglia e, per il futuro, non nascondono di voler costruire qualcosa d’importante. Tra i due, infatti, è nato un sentimento forte e importante come confermano a Uomini e Donne Magazine. «Ora si può e si deve parlare d’amore. Due persone che non si amano è difficile riescano a trovare questa sintonia stando ventiquattro ore insieme. Ci svegliamo l’uno accanto all’altra, e ci addormentiamo vicini. Siamo innamorati», confessa Davide. «In questi giorni mi sono accorta di essere davvero innamorata di lui, e sono felice di avere al mio fianco una persona così meravigliosa. C’è un sentimento forte, che ci fa sognare in grande», ammette Chiara. E sul futuro insieme: «Sicuramente puntiamo a vivere insieme, perché non riusciamo proprio a staccarci (sorride, ndr). Crediamo nella nostra storia d’amore, sogniamo una famiglia, perché pensiamo di essere le persone giuste che hanno avuto la fortuna di incontrarsi per costruire qualcosa di bello», svela la Rabbi.



