Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tornati insieme?/ Spunta l’indiscrezione: l’ex Uomini e Donne avvistata…

Ritorno di fiamma tra Davide Donadei e Chiara Rabbi?

Clamoroso ritorno di fiamma tra Davide Donadei e Chiara Rabbi? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo essersi conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi, hanno vissuto una storia importante finita un anno fa. A distanza di tempo, però, i due hanno provato a riavvicinarsi. Tutto è accaduto al termine della fine dell’avventura di Davide nella casa del Grande Fratello Vip 7 quando Davide si è riavvicinato a Chiara con cui ci sarebbe stato anche un bacio. Un riavvicinamento che, tuttavia, non è finito nel migliore dei modi portando i due nuovamente su strade diverse e opposte.

Giorgia Lucini è incinta?/ L'ex Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità

A distanza di settimane, però, pare che tra i due sia scattato nuovamente qualcosa. Almeno stando ad una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano e che quest’ultima ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram. Una segnalazione che lascerebbe pensare ad un riavvicinamento tra i due.

La segnalazione di Deianira Marzano su Davide Donadei e Chiara Rabbi

Secondo una follower di Deianira Marzano, Chiara Rabbi sarebbe stata avvistata in compagnia della mamma di Davide Donadei. “Deia, appena avvistata Chiara con la mamma di Davide Donadei super sorridenti. Quindi sono tornati insieme. Purtroppo guidavo e non sono riuscita a scattare. Se la ribecco in giro ti inoltro la foto. Uscivano dal Conad super sorridenti. A questo punto avevi ragione a dire che hanno fatto tutte quelle sceneggiate per farsi pubblicità”, è il messaggio della segnalazione pubblicata da Deianira.

Barbara De Santi pronta a tornare a Uomini e Donne/ "Sono ancora single.": appello a Maria De Filippi

Davide e Chiara, dunque, dopo la traumatica rottura, ci stanno davvero riprovando? I diretti interessati, nel frattempo, non si pronunciano preferendo la strada del silenzio.

LEGGI ANCHE:

Nuovi tronisti di Uomini e Donne: chi sono?/ Tra gli ex corteggiatori, resta in pole Alessio Campoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA