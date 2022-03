Davide Donadei, ex Uomini e Donne: “Amo fare tv”/ “La mia fidanzata Chiara Rabbi…”

Davide Donadei, ex volto di Uomini e Donne, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 marzo 2022. Da quando si sono spente le luci del format di Maria De Filippi, per Donadei è incominciato un periodo lavorativo incentrato totalmente sul suo ristorante in Puglia. Sull’onda lunga della sua partecipazione al programma di Canale 5 “abbiamo fatto una stagione fantastica”, ha confessato il giovane, anche se “poi la pandemia ha frenato un po’ tutto questo mondo ed è un peccato. Stiamo soffrendo da tre anni, ma ci saranno momenti migliori di sicuro”.

Dal punto di vista sentimentale e amoroso “va tutto bene e da quando io e la mia fidanzata Chiara Rabbi siamo usciti da Uomini e Donne non ci siamo separati mai. Le cose vanno bene. È trascorso ormai un arco di tempo pari a un anno e quattro mesi da quel momento. Quel programma ti teletrasporta in una situazione particolare e ti sembra di essere fidanzato con quella persona da dieci anni. È un viaggio dentro te stesso, un’esperienza bellissima”.

DAVIDE DONADEI: “IO E CHIARA RABBI UNITI ANCHE SUL POSTO DI LAVORO”

Nel prosieguo della diretta di “Trends&Celebrities”, Davide Donadei ha reso noto che lui e la compagna Chiara Rabbi, quando hanno preso parte a “Uomini e Donne”, sono stati “prelevati dalla vita quotidiana e catapultati nel mondo della tv. Abbiamo quindi fatto tutto in modo molto naturale, non conoscendo i meccanismi della televisione”. Un mondo, quello del piccolo schermo, che Donadei ha dimostrato di non disprezzare: “Stare in televisione mi piace, perché si scoprono aspetti inediti del proprio carattere. Oltre a Uomini e Donne, ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto in questo percorso a UeD e sono contento di come sia andata”.

Infine, un’ultima battuta sulla compagna Chiara Rabbi: “L’amore in tv esiste, dipende tutto da come si decide di affrontare un’esperienza come quella di Uomini e Donne. Occorre recarvisi con il cuore libero, con la voglia di innamorarsi e con la sincerità maggiore che ci possa essere. Oggi io e Chiara conviviamo. Lei è influencer e mi dà anche una mano con il ristorante”.



