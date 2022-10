Davide Donadei (ex Uomini e Donne): “Sto meglio senza Chiara Rabbi”/ “Lei mi odia…”

Davide Donadei, ex volto di “Uomini e Donne”, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Immancabilmente, si è parlato della fine della sua storia d’amore con Chiara Rabbi, con la quale quattro mesi fa si è detto addio dopo un anno e otto mesi d’amore. Donadei ha affermato: “Sicuramente ho vissuto la separazione in maniera diversa rispetto a lei, in quanto è avvenuta da parte mia. In Chiara riconosco rabbia e dolore, ma io al suo posto avrei reagito diversamente. Ha continuato ad attaccare una persona che comunque ha amato, questo dimostra tutta la differenza di maturità che c’è tra noi”.

Ma qual è stata la causa dell’allontanamento tra i due? Davide Donadei ha spiegato che “sono state più cose che mi hanno fatto arrivare a prendere questa decisione. Negli ultimi mesi succedevano fatti che non ci facevano stare bene. Non eravamo fatti per stare insieme e forse da parte mia il sentimento era già venuto meno, mentre lei probabilmente era ancora innamorata di me e chiudeva gli occhi su alcuni aspetti. Noi parlavamo tanto di queste cose che non ci piacevano, ma non si trovavano mai punti d’incontro”.

DAVIDE DONADEI: “CHIARA RABBI MI ODIA, NON CAPISCO PERCHÉ”

Sempre nel corso di “Trends&Celebrities”, i cui conduttori hanno rivolto l’invito in diretta a Chiara Rabbi a intervenire nel programma nei prossimi giorni, così da poter dare spazio anche alla sua versione dei fatti, Davide Donadei ha aggiunto: “Chiara ad oggi credo che mi odi e non capisco perché. Dopo avere chiuso la storia con lei, io ho mandato avanti la mia vita: nei primi 15-20 giorni c’è stato un po’ di blackout, poi sono ripartito, perché stavo meglio senza Chiara. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ho ricevuto accuse di tradimento anche da parte sua in alcuni programmi, ma queste cose non sono mai accadute”.

Se Davide Donadei potesse parlarle ancora, cosa direbbe alla sua ex compagna? “Le vorrei dire di ricordare i momenti belli e di portare rispetto non solo a noi, ma anche alle persone che ci stanno accanto e che sono a casa. Non si va da nessuna parte con questo giochetto. Assieme stavamo benissimo, poi accadeva puntualmente quel determinato episodio… C’erano episodi anche di gelosia che negativizzavano la nostra vita”.











