Davide Donadei, flirt Nicolò Zaniolo-Chiara Rabbi?/ Ironica reazione su Instagram…

Davide Donadei sullo scambio di like tra Chiara Rabbi e Nicolò Zaniolo: il commento

Si accende il gossip attorno a Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e donne, dopo la turbolenta rottura con Davide Donadei. La storia d’amore tra i due è giunta al capolinea attraverso un annuncio ufficiale e, in questi giorni, è condita anche dalla polemica per l’addio dell’ex tronista al cagnolino che la coppia aveva preso insieme, che passa ora nelle mani di lei. Ma in questi giorni sulla Rabbi è subentrato un gossip decisamente scottante, secondo il quale avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di Nicolò Zaniolo dopo l’addio all’ex tronista di Uomini e donne.

Uno scambio di like sui social ha subito fatto scattare il sospetto di un possibile flirt con il calciatore della Roma. Sospetto commentato nelle ultime ore anche dallo stesso Donadei, attraverso una sessione di domande con i followers sul proprio profilo Instagram. Come riportato anche da Isa e Chia, l’ex tronista ha così commentato con ironia il like in questione: “Se non l’avesse messo forse avrebbe ancora la spalla al suo posto. Scherzi a parte, ci sta“. Il riferimento è all’infortunio alla spalla subito dal calciatore in campo, e che l’ha costretto al temporaneo stop.

Chiara Rabbi, flirt in corso con Nicolò Zaniolo? La secca smentita

L’ironico commento di Davide Donadei è solo l’ultima voce scesa in campo attorno al chiacchierato like di Nicolò Zaniolo a Chiara Rabbi. Ad intervenire sulla questione, infatti, è stata anche la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne, che ha smentito categoricamente ogni possibile flirt con il giovane calciatore: “I like ci sono stati ma anche nella storia di ieri ho detto che non sto sentendo nessuno“. Insomma, c’è ancora tempo per la Rabbi per ritrovare l’amore: d’altronde è ancora difficile per lei smaltire la delusione per la rottura con l’ex tronista.

Intanto negli ultimi giorni è anche esploso il gossip attorno alla presunta nuova fiamma di Davide Donadei. Non un personaggio così sconosciuto al pubblico, essendo stata una delle grandi protagoniste di Amici 2020 di Maria De Filippi: Arianna Gianfelici. È ancora presto per avere conferme, trattandosi di un semplice chiacchiericcio esploso in seguito a un video tiktok diffuso sui social, che li vede insieme complici e sorridenti. Anche per lui, forse, è arrivato l’amore?











