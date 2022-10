Davide Donadei/ “GF Vip? Sempre desiderato tornare in tv. Ho sentito Chiara Rabbi…”

Davide Donadei è tra i nomi più chiacchierati tra quelli che potrebbero essere i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che ha ormai visto l’eliminazione di buona parte dei suoi concorrenti. Ospite di Trends & Celebrities su RTL 102.5, Davide Donadei rivela che “nelle mille interviste fatte non ho mai nascosto questo mio grande desiderio e questa grande determinazione nel voler fare televisione”. Che sia un indizio sulla sua possibile partecipazione al popolarissimo reality?

Ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei è un ristoratore salernitano che ha conquistato il mondo del gossip con la sua storia con la corteggiatrice Chiara Rabbi, terminata dopo un anno e mezzo. “Sono single per scelta mia – conferma Davide Donadei ai microfoni di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang – Non ti dico che non ci sono tante pretendenti ma al momento la testa è per altro”. E non vuole confermare né smentire il fatto che la sua ex Chiara Rabbi possa aver fatto allusioni a lui nelle interviste rilasciate ultimamente: “in qualsiasi rapporto c’è sempre una persona che ama di più rispetto all’altra – commenta l’ex tronista – e magari forse quel sentimento d’amore magari si è trasformato in rabbia, scatenando tutto ciò”.

Davide Donadei, “nella Casa del GF potrei fare la pizza. Ho sentito la mia ex…”

Davide Donadei a Trends & Celebrities su RTL 102.5 confessa che “cerco di mantenermi libero” sentimentalmente, forse vedendo la possibilità di intrecciare nuovi legami all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. E già immagina che cosa potrebbe cucinare per gli altri concorrenti: “Luca Salatino è molto bravo sulla carbonara, io faccio la pizza”. E svela che “Charlie Gnocchi è anche venuta a mangiare al mio ristorante qualche tempo fa”.

Rispondendo alla domanda diretta dei conduttori Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang, Davide Donadei dichiara apertamente che al momento “non mi frequento con nessuna, ve lo giuro”. Ma c’è ancora qualche rapporto con l’ex Chiara Rabbi? “Ho sentito ultimamente la mia ex – confessa in diretta a Trends & Celebrities – perché la settimana scorsa ha fatto un brutto incidente e il mattino dopo le ho chiesto come stava”. Ma non c’è nient’altro fra di loro. “Tra di noi è finita – conferma – in queste situazioni devi essere convinto perché la minestra riscaldata non va mai bene. Bisogna andare avanti, altrimenti io penso che il vaso non si sarebbe mai rotto”. E riconosce che in una situazione come quella che sta vivendo in questo momento “è importante assumersi le proprie responsabilità e io me le assumo tutte”.

