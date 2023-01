Davide Donadei infrange il regolamento al GF Vip/ Utilizza carta e penna e…

Davide Donadei contro Oriana Marzoli e un altro coinquilino: “Non mi convince“

Al Grande Fratello Vip 2022 Davide Donadei sembra proprio non tollerare la presenza di Oriana Marzoli e i suoi comportamenti nella Casa. Nelle scorse ore il concorrente è tornato a parlare della coinquilina, insinuando che abbia un piano ben strategico su come muoversi e comportarsi. “Ha un copione scritto” rivela chiacchierando all’aria aperta con Nikita e Antonella. La Pelizon approfondisce la questione sulla figura di Oriana, ammirando in lei determinate doti comunicative: “Ha questa dote di capire oggettivamente la chiave comunicativa con la gente. Magari non con tutti, ma con i maschi sicuramente“.

Davide, viola il regolamento/ Autrice del GF Vip furiosa: "Subito in magazzino"

A quel punto, Davide Donadei prosegue il suo discorso tirando in ballo un altro Vippone della Casa, di cui però non cita il nome. “Poi posso dirti un’altra cosa? C’è qualcuno che non mi convince, oltre a lei. Hai capito?” chiede l’ex tronista di Uomini e donne a Nikita. La coinquilina però non comprende quale sia il riferimento: “La tua frase sì, ma non ho capito chi. Non leggo nel pensiero. Proviamo, guardami“.

Arianna Gianfelici: "Bloccata da Chiara Rabbi"/ "Voleva non parlassi per fare il confronto a Verissimo!"

Davide Donadei richiamato dagli autori: infranto il regolamento

Davide Donadei, cercando di essere chiaro con Nikita Pelizon senza però pronunciare il nome del concorrente in questione, utilizza carta e penna. Tuttavia, come mostra un video circolante sul web, il messaggio in codice è stato prontamente condannato dagli autori del Grande Fratello Vip 2022, che sono intervenuti attraverso i microfoni riprendendolo: “Davide penna e carta in magazzino, subito“. Utilizzare messaggi in codice è infatti un’infrazione al regolamento del gioco, e l’ex tronista ne ha preso coscienza proprio in questa circostanza.

Arianna Gianfelici smaschera Davide Donadei: "Siamo stati insieme"/ "Chiara Rabbi..."

“Benvenuto al Grande Fratello” commenta ironica Nikita Pelizon, ridendo. Sebbene il concorrente che Donadei non apprezza non sia stato nominato, è chiaro come l’antipatia verso Oriana Marzoli sia sempre più evidente. Pochi giorni fa è stato infatti protagonista di discutibili attacchi all’influencer venezuelana: “Oriana non fare ste facce, Ori non farle! Ah se bevi lo spritz ti viene da vomitare? Magari vomiti, ma come dico io!“.

Davide che VIENE RIPRESO DAL GF perché usa carta e penna per dire cose in codice a nikita!

PAGLIACCIO.

Ah e prima nikita dice di invidiare la capacità di interagire di Oriana in particolare modo con Antonino perché “io non ho mai capito come interagire con lui”.#oriele #gfvip pic.twitter.com/U1xh5XGPO2 — caffelatte (@trashstellare) January 25, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA