Davide Donadei lascia i social “Non sta bene”/ L’annuncio dell’ex di Uomini e Donne!

L’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei ha lasciato i social. Una novità che ha allarmato i fan che hanno seguito il suo percorso nello studio di Canale 5 e, dopo, la sua storia con Chiara Rabbi, che è stata la sua scelta. È stata proprio lei a spiegare il perché di questa decisione: “Volevo semplicemente comunicarvi che Davide per un pochino staccherà dai social. – ha esordito l’ex corteggiatrice, spiegando che Davide sta male – La verità è che un pochino siamo stanchi fisicamente perché da giugno non abbiamo un momento di stop e ha bisogno di riprendersi fisicamente, dato che ultimamente non è stato bene, ha bisogno di riprendersi in serenità.”

La ragazza ha poi aggiunto: “Ci sembrava giusto essere sinceri dato che sia per messaggio che di persona al ristorante ci chiedete molte cose e vi chiediamo comprensione e pazienza. Sarà lui poi a raccontarvi tutto appena potrà”.

Davide Donadei lascia i social: cos’è accaduto all’ex tronista di Uomini e Donne?

Le parole di Chiara Rabbi hanno inevitabilmente suscitato l’apprensione dei fan che si chiedono cosa sia accaduto a Davide Donadei. L’ultimo post pubblicato su Instagram dall’ex tronista è una story in cui riporta lo stesso messaggio scritto dalla fidanzata che annuncia il suo ritiro dai social per un po’.

È dunque probabile che sia proprio questo l’ultimo post che vedremo, almeno per un po’, sul suo profilo. Al momento non ci sono altri dettagli su quanto sta vivendo Davide ma, come rivelato da Chiara, quando se la sentirà sarà lui a parlarne. Ai fan non resta dunque che attendere che questo periodo per lui complicato passi.

