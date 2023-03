Davide Donadei lite con Tavassi/ Martina lo difende: “E’ stata una provocazione”

Davide Donadei furioso con Edoardo Tavassi: “Non sai un ca*zo”

Davide Donadei è stato protagonista di una reazione irruenta nei confronti di Edoardo Tavassi. Ma come si sono svolti i fatti? L’ex del gieffino Chiara Rabbi, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022, aveva scritto un tweet provocatorio alludendo ai presunti tradimenti di Donadei: “Benvenuta nel club Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Dopo la puntata, Edoardo Tavassi ha speculato su come fosse finita la storia tra Chiara Rabbi e Davide Donadei facendo delle allusioni. Le parole dell’ex naufrago hanno fatto infuriare il ristoratore pugliese: “Non sai un caz*o e stai parlando. Non devi parlare. Come ti permetti? Non toccare le cose mie”. Antonella e Andrea Maestrelli hanno cercato di far calmare l’ex tronista, mentre l’ex naufrago e Micol Incorvaia hanno commentato: “Una reazione del genere mi sembra esagerata”.

Dopo la sfuriata contro Edoardo Tavassi, Davide Donadei si è sentito in colpa ed è entrato in crisi. A consolarlo ci ha pensato Martina Nasoni che ha preso le sue difese: “Fa capire che tu, nonostante gli attriti che ci possono essere stati con questa ragazza, quanto per te sia realmente importante.”

E ancora: “A prescindere se la storia sia finita o meno, se l’amore c’è o non c’è. E’ una reazione normale a un’esclamazione che è stata fatta e che tu hai visto in questa esclamazione uno sguardo provocatorio. Lo sappiamo che le persone qui dentro lanciano questo tipo di frecciatine ogni tanto. Il discorso che ti faceva Daniele è oggettivo per tutelare anche te dalla reazione, perchè magari, se è vero che è stata una provocazione, gli dai pane per i suoi denti. ” L’ex di Dal Moro aggiunge: “E’ la prima sbroccata che ti vedo fare da quando sei qua, e lo hai fatto per proteggere un rapporto che per te è stato importante. Non c’è cosa più bella che sbroccare per proteggere una persona che si ama o che hai amato. ” A questo punto Davide Donadei replica: “A me che mi dà dello stratega o che non gli sto simpatico non me ne frega nulla. Quando non sai di cosa stai parlando e parli, lì vado fuori di testa proprio. Mi preoccupo di aver reagito così, comunque non è una reazione matura, non è quello che voglio dalla mia persona. Non ho ragionato proprio capito?” L’ex tronista conclude: “Avrei voluto sempre essere impeccabile e lo sono stato fino a ieri alle undici”.

