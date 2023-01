Davide Donadei malattia/ Problemi alla tiroide, pre-diabete e attacchi di panico: “Avevo paura…”

Davide Donadei, qual è la sua malattia? “Problemi alla tiroide e…”

Davide Donadei è pronto a raccontarsi nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha annunciato che nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato la ‘linea della vita’, raccontando aspetti inediti e dolorosi del suo privato. Tra questi potrebbero esserci i problemi di salute che Davide ha dovuto affrontare in questi anni, da lui raccontati in passato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5.

In quell’occasione, come riporta Blogtivvù, Davide rivelò di aver avuto fastidi alla tiroide e non solo: “Avevo problemi alla tiroide e non riuscivo a risolvere il problema dell’acne. – spiegò – La tiroide incide su tanti aspetti, tra cui anche l’umore e i livelli di stress. Ho visto migliorare la situazione dell’acne mentre lo prendevo e negli ultimi mesi, mediante una dermatologa di Napoli che mi ha dato una cura forte e di cui non faccio il nome, sono tornato a essere il Davide Donadei di prima.” ha aggiunto.

Davide Donadei: “Avevo i sintomi di un pre diabete e l’intestino molto irritato”

Non è però l’unico problema di salute affrontato da Davide Donadei in passato. L’ex tronista ha raccontato di aver fatto i conti con un’altra malattia, avendo avuto problemi di pre-diabete. “Ho un problema dovuto all’insulina. – spiegò – Ho un valore un po’ alto e dunque posso mangiare solo alimenti con basso indice glicemico, il che rende tutto un po’ più complicato”. Entrando poi nel dettaglio, rivelò: “Ho scoperto di avere l’insulina basale alta, avevo i sintomi di un pre diabete e l’intestino molto irritato. Ho perso molti chili perché avevo paura di mangiare. Sono stati frequenti gli attacchi di panico, avevo paura di stare in mezzo alla gente. Ho fatto una ecografia tiroidea e addominale ed ho dei noduli alla tiroide e dobbiamo investigare per bene per capire cosa fare.”

