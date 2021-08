Davide Donadei problemi di salute/ L’ex Uomini e Donne:”Fatico a guardarmi allo specchio, persi tanti chili”

Davide Donadei conferma i problemi di salute alla base della sua fuga dai social

Davide Donadei lascia i social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendersi una pausa dai social network poiché sta affrontando alcuni problemi di salute. L’annuncio era stato dato una settimana fa dalla fidanzata Chiara Rabbi, ma adesso – in virtù delle tante chiacchiere e polemiche nate a causa della sua assenza – il ventiseienne ha voluto parlare in prima persona di ciò che sta vivendo.

La natura dei problemi di salute del ristoratore non è stata resa nota, ma pare che essi gli abbiano causato una grave perdita di peso. Un cambiamento che lo ha stravolto, dal punto di vista sia fisico sia psicologico. È per questa ragione che il volto noto del mondo dello spettacolo ha deciso di evitare di mostrarsi al pubblico del web per un po’ di tempo. Si dedicherà al lavoro e tenterà di andare oltre alle difficoltà, poi forse tornerà sui social network.

Davide Donadei lascia i social: lo sfogo dell’ex Uomini e Donne!

“Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress”. Così Davide Donadei lascia i social, ma prima racconta ai suoi followers il manifestarsi dei primi problemi di salute. “Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice “celiachia”; c’è altro che per ora tengo per me”.

Quale sia la malattia resta un mistero. Quel che è certo è che essa ha causato all’ex tronista di Uomini e Donne una rilevante perdita di peso. “Piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi allo specchio”. Il ventiseienne, adesso, chiede dunque rispetto e riserbo. La sua volontà è quella di dedicarsi al ristorante, che ha definito “la mia casa e la mia vita”, con la speranza di superare i problemi di salute al più presto. “Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi”, ha concluso.

