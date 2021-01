Davide Donadei, scelta a Uomini e Donne/ Chi la spunterà fra Beatrice o Chiara?

Davide Donadei, scelta a Uomini e Donne: Beatrice Buonocore oppure Chiara? Nella puntata di oggi potrebbe essere arrivato il momento tanto atteso dal pubblico di Canale 5 che da mesi si è appassionato alla conoscenza del giovane tronista con le due corteggiatrici. Il tronista nell’ultima puntata è uscito in esterna sia con Chiara che con Beatrice anche se si è sbilanciato verso una delle due.

Dopo l’esterna di Uomini e Donne con Beatrice che gli ha fatto una serenata, Davide alcuni giorni dopo ha sentito la necessità di vedere Chiara. “Ho fatto i salti mortali per vederla” – racconta il tronista a Maria De Filippi precisando di essere in grande difficoltà e confusione. “Dieci giorni fa volevo scegliere” ha detto il tronista durante l’ultima puntata dedicata al trono classico, ma poco dopo ha aggiunto “adesso però sono di nuovo indeciso”.

Davide Donadei a Uomini e Donne: “avevo la scelta, ma ora no…”

Chiara e Beatrice sono sempre più prese dal tronista Davide Donadei e non nascondono di essere stanche di aspettare ancora. L’indecisione di Davide di certo non le aiuta, al punto che Chiara gli consiglia “forse è il caso che prendi una pausa da noi e provi a non vederci per due settimane”, ma Davide non accetta invitando le due ragazze a pazientare ancora un pò.

In realtà a perdere le staffe è Beatrice Buonocore che ha letteralmente sbottato dopo aver visto l’esterna a Uomini e Donne di Davide con Chiara. “Sono senza parole, basta… Mi stai prendendo per il c**o! Ma guarda cosa fai, ma ti vedi quello che fai con lei?”, ha detto la corteggiatrice. Il tronista cerca di difendersi: “io oggi volevo annunciare che la settimana prossima avrei fatto la scelta, ma ora non ce l’ho fatta. Mi sono affezionato tanto ad entrambe, è brutto stare in questa posizione”. Che sia arrivato finalmente il momento della scelta?

