Davide Donadei, scelta a Uomini e donne tra Beatrice e Chiara/ Oggi il momento clou?

Davide Donadei è pronto a fare la sua scelta tra Beatrice e Chiara? Al momento sembra che Uomini e donne tornerà in studio proprio oggi pomeriggio e domani ma nessun indizio lascia pensare che oggi ci sarà la scelta visto che di solito è annunciata nella registrazione precedente. Ma alla luce di tutto quello che abbiamo visto in passato nel programma e di quello che è successo tra scelte lampo, scontri e decisioni improvvise, mai dire mai. Al momento sembra che il dating show registrerà oggi e domani pomeriggio e questo potrebbe aprire proprio alla possibile scelta di Davide Donadei che, magari non farà un nome tra Beatrice e Chiara, ma alla fine potrebbe annunciare comunque la scelta per la volta successiva. I fan a quel punto potranno iniziare il loro conto alla rovescia in attesa della verità.

Davide Donadei, scelta a Uomini e donne tra Beatrice e Chiara?

In un primo momento, infatti, sembrava che Davide Donadei fosse orientato su Beatrice ma poi tutto è cambiato. Una serie di esterne davvero coinvolgenti e coccolose (fino al bacio, hanno fatto crescere le quotazioni della bella Chiara tanto da creare scompiglio nella vita della sua rivale che ha lasciato lo studio in lacrime non prima di aver pregato Davide di fare la sua scelta al più presto possibile perché ormai lei è agli sgoccioli della pazienza. Dopo un certo periodo i sentimenti si fanno via via reali e il fatto che Davide sia seduto sul trono ormai dallo scorso settembre non aiuta, quale sarà la sua scelta tra Beatrice e Chiara?



