Davide Donadei spiega le foto con il sangue sui social/ “Ho spaccato tutto e..”

Davide Donadei spiega le foto con il sangue sulla maglietta: ecco cosa è successo

Ieri Davide Donadei ha postato delle foto con una maglietta insanguinata sui social, per poi decidere di cancellare subito dopo. L’ex tronista che ha ammesso di aver tentato un riavvicinamento alla sua ex Chiara Rabbi, ha raccontato ai fan cosa sia davvero successo.

“Sabato sera siamo andati a cena e ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole” esordisce l’ex concorrente del GF Vip: “Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini a scherzare. Lei ha iniziato a parlare con un ragazzo e dopo 10 minuti di carezze si sono baciati“. Davide Donadei svela l’origine della maglietta con il sangue che ha preoccupato i suoi follower: “Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. Questa è una scena che ho ancora impressa nella mente e devo ammettere che c’è ancora un legame tra di noi”. Poi conclude: “Non tutti i mali vengono per nuocere perché questa è l’ultima volta che parlerò di questa persona. Finalmente potrò andare avanti”.

Davide Donadei tenta di riavvicinarsi alla sua ex Chiara Rabbi: le sue dichiarazioni

Davide Donadei aveva ammesso già ieri di aver tentato un riavvicinamento alla sua ex Chiara Rabbi. Dopo che l’ex tronista ha troncato la relazione dichiarando di non essere innamorato, qualcosa è cambiato in lui: “In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna.”

E ancora: “Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei. Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare. Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro. Al momento, però, c’è troppo dolore per poter fare altro”.

