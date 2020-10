Davide Donadei, Uomini e Donne/ Baci con Beatrice e Chiara: lacrime in studio e…

Davide Donadei si sta godendo tutte le emozioni del trono di Uomini e Donne. Dopo essersi concentrato principalmente sulla conoscenza con Beatrice, il tronista 25enne pugliese è rimasto molto colpito da Chiara che continua a portare in esterna senza nascondere l’attrazione che prova per lei. Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, l’interesse che prova sia per Beatrice che per Chiara, porterà Davide a baciarle entrambe scatenando la bufera in studio. Al centro dello studio, Davide si confronterà con Beatrice. Dopo la discussione avuta nella scorsa puntata per la scelta di non portarla in esterna, il tronista ha riconquistato la fiducia della corteggiatrice uscendo con lui e regalandole un altro bacio. A rovinare l’uomo di Beatrice sarà, tuttavia, l’esterna tra Davide e Chiara.

DAVIDE DONADEI TRA CHIARA E BEATRICE

Esterna emotiva per Davide e Chiara. Dopo aver baciato Beatrice, il tronista pugliese bacerà anche Chiara scatenando la dura reazione di Beatrice che accuserà Donadei di non essere realmente interessato a lei e di essere molto coinvolto da Chiara. Il bacio con quest’ultima porterà, poi, la corteggiatrice a lasciare lo studio, profondamente delusa. Davide andrà a recuperarla riportandola in studio. Il tronista, poi, discuterà anche con Chiara, rea di non aver avuto una reazione di fronte al bacio con Beatrice. Il triangolo tra Beatrice, Davide e Chiara, dunque, continuerà o il tronista eliminerà una delle due corteggiatrici?



