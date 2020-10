Davide Donadei, Uomini e Donne/ Bacia Beatrice e pensa a Roberta Di Padua

Davide Donadei sta continuando a cercare l’amore sul trono di Uomini e Donne. Il suo percorso sta diventando sempre più interessante. Tra le tante corteggiatrici che sta conoscendo c’è sicuramente Beatrice. La loro conoscenza non è iniziata nel migliore dei modi, ma con il tempo tutto si è sistemato e i due sono sempre più vicini. Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 ottobre, al centro dello studio, seduto di fronte a Beatrice, Davide ha ammesso di stare davvero bene con la sua giovane corteggiatrice che, oltre ad essere bellissima, è anche una persona semplice, ironica e non permalosa. Con il suo inconfodibile sorriso, anche Beatrice ha ribadito il proprio interesse per il tronista che, in esterna, si sta lasciando andare sempre di più.

DAVIDE DONADEI, BACIO CON BEATRICE A UOMINI E DONNE

In esterna, in un’atmosfera sugestiva, Davide e Beatrice si avvicinano e si scrutono guardandosi teneramente e non mancano neanche le frecciatine e le battute. Davide che non ha mai nascosto di essere rimasto molto colpito da Roberta Di Padua, provoca Beatrice. “Come reagisresti se dovessi portare fuori Roberta?”, chiede Davide provocando Beatrice che ammette come la sua domanda sia un po’ strana visto che lei e la dama del trono over sono molto diverse. Tra una battuta e una provocazione, il tronista e la corteggiatrice si avvicinano molto fino a quando tra i due arriva il primo bacio del tronista Davide. Beatrice, dunque, è la sua corteggiatrice preferita? Per ora sembrerebbe proprio di sì.



