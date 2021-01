Davide Donadei, Uomini e Donne/ Bacio senza telecamere con Chiara…

Davide Donadei continua a stupire e a far infuriare le sue corteggiatrici, Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. In attesa della registrazione della scelta, Uomini e Donne continua a trasmettere le puntate già registrate del trono classico di cui è un protagonista assoluto Davide, sul trono dallo scorso settembre. Il tronista 25enne dovrebbe così tornare al centro dello studio nel corso della nuova puntata regalando nuove emozioni, nuovi colpi di scena e scatenando nuovamente le lacrime di Beatrice. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide è uscito in esterna con Beatrice e con Chiara. Per provare a cancellare i dubbi che gli impediscono di scegliere, il tronista sta provando a trascorrere tempo con entrambe. Tuttavia, Beatrice non si presenterà in esterna mentre con Chiara, il tronista si lascerà andare alla passione.

DAVIDE DONADEI BACIA CHIARA E LITIGA CON BEATRICE

In esterna, nel luogo in cui si videro per la prima volta, Chiara Rabbi e Davide Donadei emozioneranno il pubblico di Uomini e Donne. Ripercorrendo quella che è stata la loro conoscenza, i due si avvicineranno sempre di più e si baceranno nel momento in cui il tronista chiederà di spegnere le telecamere. Un gesto che, in studio, scatenerà la dura reazione di Beatrice, convinta che non sarà lei l’esterna e che, contrariamente a Chiara, non sta costruendo nulla con lui. Davide, da parte sua, la accuserà di non dargli la possibilità di cancellare i dubbi non presentandosi in esterna. La discussione d’infiammerà e coinvolgerà anche Chiara che non vede l’ora di scoprire la scelta.



