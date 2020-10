Davide Donadei, Uomini e Donne/ Balla con Roberta Di Padua: Selene sbotta e…

Davide Donadei sempre più a proprio agio sul trono di Uomini e Donne. Il tronista pugliese, dopo il bacio con Beatrice, continua a mostrare interesse per Roberta Di Padua, la dama del trono over che ha ammesso di trovarlo interessante nonostante la differenza d’età. Davide, così, nella nuova puntata del dating show di canale 5, si lascerà andare ballando nuovamente con lei dopo il ballo fatto in occasione della prima sfilata femminile nel corso della quale si era lasciato andare a tanti complimenti per la bellissima dama. L’atteggiamento del tronista, come fanno sapere le anticipazioni diffuse dalle talpe del Vicolo delle News, se da una parte non toccheranno Beatrice, dall’altra scateneranno la dura reazione di Selene. La corteggiatrice con cui il tronista 25enne ha avuto già diversi scontri in passato, non nasconderà il proprio fastidio lasciandosi andare ad un amaro sfogo.

DAVIDE DONADEI, LITE CON SELENE A UOMINI E DONNE?

Selene contro Davide Donadei nella nuova puntata di Uomini e Donne. La corteggiatrice accuserà il tronista di non essere coerente. Secondo Selene, infatti, nonostante abbia più volte dichiarato di volere accanto una donna forte e con carattere, starebbe dimostrando esattamente il contrario. Il riferimento sarà a Beatrice con cui ha già avuto un battibecco? Dopo un botta e risposta, Selene deciderà di andarsene convinta di non piacere a Davide fisicamente? Sarà la verità? Il tronista cercherà un confronto con lei in esterna? Di fronte alle accuse di Selene, Beatrice non parlerà preferendo restare in silenzio e non rovinare il suo rapporto con Davide.



