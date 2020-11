Davide Donadei, Uomini e Donne/ Beatrice e Chiara in lacrime, Maria: “Non fare…”

Davide Donadei fa piangere sia Chiara che Beatrice nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo il momento dedicato a Valentina Autiero e Germano, Maria De Filippi, notando un Davide silenzioso e pensieroso, cerca di capire quali siano i suoi pensieri. Davide ammette di essere stato deluso dall’atteggiamento di Chiara che non ha reagito di fronte al bacio che ha dato a Beatrice aggiungendo di aver ballato con quest’ultima solo perchè era rimasto deluso dal suo atteggiamento. “Sono stata ferma perché lui l’altra volta è venuto da me e non ha festeggiato il compleanno di Beatrice e anche stavolta è venuto da me dopo essere stato con Beatrice e quindi ho cercato di darmi un contegno”, spiega Chiara che non riesce a trattenere le lacrime. Lacrime che versa anche Beatrice sentendosi sminuita dalle parole di Davide.

DAVIDE DONADEI TRA BEATRICE E CHIARA A UOMINI E DONNE

Beatrice non nasconde la propria delusione di fronte alle parole di Davide Donadei che continuerebbe a sminuire la loro frequentazione. In lacrime, Beatrice lascia lo studio rifugiandosi dietro le quinte. “Davide tu sei un bravo ragazzo e te l’ho detto dalla prima volta che ti ho conosciuto, ma non fare esperimenti”, afferma Maria De Filippi che mostra apprezzamento per l’atteggiamento delle corteggiatrici. Davide, così, raggiunge Beatrice dietro le quinte e dopo aver ascoltato il suo sfogo, la riporta in studio. “Faccio sempre quello che voglio altrimenti non avrei baciato entrambe in esterna“, aggiunge il tronista pugliese che è molto interessato ad entrambe.



