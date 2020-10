Davide Donadei, Uomini e Donne/ Beatrice piange per lui, Chiara…

Davide Donadei tra Beatrice e Chiara nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver ammesso di essere attratto da Roberta Di Padua con cui, però, non uscirebbe mai non vedendo un futuro con lei per la differenza d’età, Davide si sta concentrando sulle sue corteggiatrici, in particolare su Beatrice e Chiara. Cn la prima, il rapporto è sicuramente più intenso e profondo. Il tronista e la corteggiatrice, infatti, sono usciti diverse volte insieme e si sono anche baciati. Un feeling che cresce esterna dopo esterna anche se la scelta è ancora lontana. Il tronista pugliese, infatti, pur provando un interesse forte per Beatrice, non ha ancora chiuso la porta alle altre pretendenti. Nella scorsa puntata, inoltre, si è anche lamentato dell’atteggiamento di Miriana, rea di essere giunta in trasmissione per conoscere lui e Armando, ma di non aver mosso un dito nei suoi confronti. Nonostante sia stato al centro della discussione, Davide non ha ricevuto il sostegno di Beatrice che, oggi, sarà al centro della discussione.

DAVIDE DONADEI IN DIFFICOLTA’ A UOMINI E DONNE

Con il desiderio di vivere una favola d’amore, Davide Donadei sta conoscendo le sue corteggiatrici e, nella puntata odierna, si dichiarerà felice della reazione di Beatrice. Quest’ultima, dopo la scorsa puntata, in camerino, si è lasciata andare piangendo disperatamente. La corteggiatrice confessa di sentirsi in colpa per non riuscire ad avere una reazione in puntata. Nell’appuntamento odierno, Davide ammetterà di essere compiaciuto dalla reazione di Beatrice la quale, però, in studio, sarà invitata da Maria De Filippi a tirare fuori il carattere. Il tronista pugliese, inoltre, uscirà in esterna con Chiara. Agli studi Mediaset, come fanno sapere le anticipazioni di NewsUeD, trascorrono dei dolci momenti insieme bevendo una birra e annusanso il profumo del tronista.



