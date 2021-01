Davide Donadei, Uomini e Donne/ Canzone speciale per Chiara, ma Beatrice…

Davide Donadei non è ancora pronto per la scelta, ma si gode le esterne sia con Chiara Rabbi che con Beatrice Buonocore. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il tronista pugliese tornerà al centro dello studio per un nuovo capitolo del suo percorso in trasmissione. Dopo aver litigato con Beatrice nella scorsa puntata, Davide ha scelto di rivedere ancora Chiara. I due si vedono in terrazza dove il 25enne si lascia andare ad una dichiarazione importante nei confronti della sua corteggiatrice a cui dedica anche una canzone speciale che, però, il pubblico non ascolterà. Il tronista, inoltre, dove aver ammesso di “sentirsi a casa con Chiara“, ribadirà di stare molto bene con lei scatenando, così, una nuova reazione da parte di Beatrice.

DAVIDE DONADEI, LITE CON BEATRICE

In studio, dopo aver assistito all’esterna di Davide e Chiara, Beatrice non nasconderà la propria delusione. La Buonocore, in particolare, accuserà Davide di non averla voluta vedere nonostante, la volta scorsa, sia andato a riprenderla dietro le quinte. Davide si dice dispiaciuto per tutta la situazione, ma a complicare tutto sarà una domanda di Maria De Filippi che chiederà al tronista con cui vuole ballare. Chiara si alzerà e accuserà Davide di aver guardato per tutto il tempo Beatrice nonostante la loro esterna. Il tronista, così, ribadirà di non riuscire a scegliere e di sentire la mancanza di entrambe quando non le vede. Dopo un botta e risposta tra i tre, torna il sereno, ma fino a quando?





