Davide Donadei, Uomini e Donne/ Chi è l’aspirante tronista: un passato difficile…

Davide Donadei è uno degli aspiranti tronisti di Uomini e Donne. 25 anni, originario di Gallipoli, ha già conquistato il cuore del pubblico per il suo percorso di vita. Davide è un ristoratore e ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi sperando di trovare davvero l’amore. Nel suo passato, per Davide, non è stato facile avere delle relazioni d’amore stabile. Nessuna delusione, però, da parte del genere femminile, ma un passato ingombrante alle spalle. I problemi del passato di Davide risalirebbero al padre che avrebbe avuto alcuni problemi con la giustizia rendendo complicato il suo rapporto con le ragazze al punto da non aver mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate. Oggi, però, Davide è pronto a mettersi totalmente in gioco. Riuscirà a trovare la donna della sua vita?

DAVIDE DONADEI, ASPIRANTE TRONISTA UOMINI E DONNE: “SOGNO UNA FAMIGLIA”

Impegnato con il ristorante a cui dedica gran parte delle sue giornate, Davide riesce anche a trovare il tempo per allenarsi. Partecipando a Uomini e Donne spera di riuscire a trovare una ragazza con cui costruire una storia seria e mettere su famiglia. Il 25enne, infatti, sogna di avere presto dei figli. “Mi piacciono le ragazze more. Mi piacerebbe avere due figli, un maschietto e una femminuccia. Non avendo un padre, non so come potrei essere come papà. Ho alcuni amici che, alla mia età, hanno un figlio e non ti nego che li invidio però prima devo pensare alla stabilità economica. La pazzia che ho fatto per amore è aver percorso 1100 km di distanza dopo averla vista solo due volte, ma ci avevo visto lungo e sono contento di averlo fatto”, ha raccontato a WittyTv l’aspirante tronista. Sarà, lui, dunque, uno dei prescelti?



