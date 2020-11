Davide Donadei, Uomini e Donne/ Chiara piange e lascia lo studio…

Davide Donadei sul banco degli imputati. Il percorso del tronista 25enne continua e, nella puntata di Uomini e Donne è stato accusato da Chiara di trascurarla e di prenderla in giro pur avendo una preferenza per Beatrice. Tutto nasce dall’esterna della settimana scorsa nel corso della quale Chiara, seppur attraverso una videochiamata, aveva fatto conoscere a Davide il padre, l’uomo più importante della sua vita. Un’esterna importante per Davide che si era sentito fortemente coinvolto da Chiara che, dopo quel momento, sperava di uscire nuovamente con Davide. Quest’ultimo, però, dopo la scorsa puntata del programma, ha preferito sentire e vedere Beatrice per la quale ha un fortissimo trasporto. Un’ammissione che non piace a Chiara che, seduta tra le altre corteggiatrici, non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento di Davide Donadei.

DAVIDE DONADEI LASCIA LO STUDIO PER SEGUIRE CHIARA

Chiara è convinta di non piacere affatto a Davide Donadei che, secondo il parere della corteggiatrice, il tronista ha un’evidente preferenza per Beatrice. In studio, fortemente delusa e amareggiata, Chiara tira fuori ciò che prova. “Sei incoerente e superficiale”, afferma Chiara. “Dopo quello che è successo la settimana scorsa, non mi aspettavo di restare in panchina e di non andare in esterna”, aggiunge la corteggiatrice che, dopo aver letto i messaggi in cui Davide parlava dolcemente con Beatrice, lascia lo studio in lacrime. Il tronista pugliese, di fronte alla reazione della corteggiatrice, lascia a sua volta lo studio per raggiungere Chiara e provare a recuperare la situazione. Una reazione forte quella di Chiara che potrebbe anche lasciare definitivamente la trasmissione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA