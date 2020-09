DAVIDE DONADEI, UOMINI E DONNE/ Punta Camilla e attacca Gianluca: “E’ teatrale”

Davide Donadei pesca tra le corteggiatrici di Gianluca De Matteis. Il tronista 25enne, infatti, ha messo gli occhi su Camilla, la corteggiatrice che ha immediatamente attirato le attenzioni di Gianluca. Camilla ha gradito le attenzioni di Davide con cui ha fatto un’esterna a Roma. Durante la passeggiata che il tronista e la corteggiatrice per le strade della capitale, Davide ha parlato del collega tronista criticando l’atteggiamento del collega trovandolo molto teatrale. Davide non nasconde di essere molto presa da Camilla a cui chiede se abbia già una precedenza. Camilla, però, preferisce non sbilanciarsi e continuare a conoscere entrambi i tronisti prima di prendere una decisione. Camilla, tra i due, però, preferisce ballare con Gianluca deludendo Davide (aggiornamento di Atella Dibenedetto).

DAVIDE DONADEI COLPITO DA UNA CORTEGGIATRICE DI NICOLA VIVARELLI

Davide Donadei non si limita a guardare le sue corteggiatrici, ma con la formula mista di Uomini e Donne, ammira le dame del parterre del trono over, comprese le corteggiatrici che giungono in studio per conoscere i cavalieri del trono maschile. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, alla corte di Nicola Vivarelli, sono arrivate quattro giovani ragazze di cui una ha colpito molto Davide al punto da averle chiesto di restare. La ragazza ha ammesso di trovare “molto carino” il tronista pugliese che non vuole mettere limiti alle sue conoscenze trovando l’approvazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Secondo gli opinionisti, essendo sul trono per trovare l’amore, Davide fa benissimo a non fermarsi alle sue corteggiatrici perchè l’amore può nascere in modo irrazionale. La scelta di Davide, erò, non è piaciuto alle sue corteggiatrici, in primis ad Eleonora.

DAVIDE DONADEI ELIMINA ELEONORA? IL TRONISTA DI UOMINI E DONNE…

Tra Davide Donadei ed Eleonora non è ancora scattato il feeling. Il tronista di Uomini e Donne, nonostante l’eterna non sia andata nel migliore dei modi, ha deciso di dare ancora una possibilità ad Eleonora non eliminandola. Le parole del tronista che ha dichiarato che si sarebbe aspettato un atteggiamento più aperto dalla sua corteggiatrice, ha deluso Eleonora che ha poi attaccato il tronista quando ha chiesto alla ragazza giunta in studio per conoscere Nicola Vivarelli di restare in trasmissione. Eleonora gli ha fatto notare che sarebbe opportuno che si concentrasse sulle sue corteggiatrici e non su quelle che arrivano per conoscere altre persone ricevendo, però, le critiche di Gianni Sperti che, invece, ha difeso il tronista. L’avventura di Eleonora, dunque, sta per giungere al termine o dopo tanti battibecchi riuscirà a conquistare la fiducia del tronista?



© RIPRODUZIONE RISERVATA