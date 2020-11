Davide Donadei, Uomini e Donne/ Dopo Beatrice e Chiara, bacia Rossana e…

Davide Donadei è sempre più concentrato sul suo percorso da tronista. Il 25enne pugliese ha intenzione di uscire dal programma di Maria De Filippi con una fidanzata con cui avere una storia importante e duratura. Davide ha così scelto di concentrarsi unicamente su tre corteggiatrici per le quali nutre un forte interesse pur avendo a che fare con tre ragazze molto diverse tra loro. Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione del 23 ottobre pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata in onda oggi 5 novembre, dopo il consueto spazio dedicato a Gemma Galgani, dovrebbe continuare proprio con Davide Donadei e le sue corteggiatrice. Con Beatrice, Chiara e Rossana, Davide sta vivendo emozioni intense. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda oggi?

DAVIDE DONADEI BACIA ROSSANA

Dopo aver baciato Beatrice che gli ha anche raccontato il dolore vissuto in passato a causa delle prese in giro dei compagni a scuola, dopo aver baciato Chiara, nella nuova puntata di Uomini e Donne, Davide Donadei bacerà anche Rossana. Il tronista, nel corso della settimana, non si è fatto mancare nulla uscendo con tutte e tre le corteggiatrici e baciando anche Rossana. Un gesto importante a cui Davide non ha alcune intenzione di rinunciare per poter capire il suo reale trasporto per le ragazze. Di fronte al bacio di Davide con Rossana, tuttavia, Chiara e Beatrice non nasconderanno la propria delusione scagliandosi duramente contro il tronista. Come si giustificherà Davide? Chiara e Beatrice continueranno a corteggiare il pugliese o decideranno di autoeliminarsi? Lo scopriremo tra pochissimo nella nuova puntata.



