Davide Donadei, Uomini e Donne/ Esterna con Selene e Beatrice, ma il tronista…

Se Jessica Antonini sta portando avanti la sua conoscenza con Davide Lorusso, il tronista Davide Donadei continua a portare in esterna varie corteggiatrici sperando di trovare la ragazza giusta con cui lasciare lo studio di Uomini e Donne e costruire una storia importante. In attesa di capire quale sarà la decisione di Camilla che non ha ancora capito se dichiararsi per lui o per Gianluca De Matteis, il tronista pugliese preferisce concentrarsi sulle corteggiatrici che hanno le idee chiare e che si sono già dichiarate per lui. Tra queste c’è sicuramente Beatrice con cui c’è stato anche un bacio. Tuttavia, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Davide ha scelto di portare in esterna anche Selene con cui, nella scorsa puntata, ha avuto uno scontro acceso.

DAVIDE DONADEI PREFERISCE BEATRICE?

Dopo aver discusso con Selene per la quale ha mostrato interesse anche Nicola Vivarelli, Davide Donadei, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle news, sarebbe andato a cercarla per chiarire con lei. Il tronista avrebbe così fatto un’esterna con Selene a cui, tuttavia, preferirebbe Beatrice. Quest’ultima, uscita nuovamente in esterna con il pugliese, non avrebbe trattenuto le lacrime di fronte alla scelta del tronista di chiarire con Selene. Un atteggiamento che avrebbe inizialmente infastidito Davide che, tuttavia, a mente fredda avrebbe cambiato idea. A mente fredda, infatti, Davide avrebbe capito che con le lacrime, Beatrice ha cercato di dimostrargli tutto il suo interesse. Per il momento, dunque, Beatrice è la corteggiatrice preferita del tronista pugliese?



