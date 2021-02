Davide Donadei, Uomini e Donne/ Giornata con Chiara Rabbi, Beatrice piange…

Davide Donadei torna al centro dello studio di Uomini e Donne per vivere le ultime emozioni prima della fatidica scelta. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide annuncerà di essere pronto alla scelta. La puntata in questione è già stata registrata e il pubblico spera di vedere la scelta di Davide Donadei all’inizio della prossima settimana. Sarà davvero così? Nel frattempo, nella puntata di oggi, il tronista pugliese avrà la possibilità di rivivere le emozioni vissute durante l’intera giornata trascorsa con Chiara Rabbi. Dopo aver dedicato un’intera giornata a Beatrice Buonocore, prima di annunciare il nome della scelta, il 25enne ha deciso di trascorrere una giornata intera anche con Chiara che si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore emozionando il tronista.

LE LACRIME DI BEATRICE BUONOCORE

La giornata trascorsa da Davide Donadei con Chiara Rabbi, i momenti emozionanti vissuti dal tronista e dalla corteggiatrice, provocheranno la reazione di Beatrice Buonocore. Quest’ultima che ha conquistato per prima le attenzioni di Davide, ma nelle ultime settimane, qualcosa si è rotto tra il tronista e la corteggiatrice. Beatrice, infatti, ha più volte spiegato di essere sicura che non sarà lei la scelta e, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, di fronte alle immagini dell’emozionante esterna di Davide e Chiara, non riuscirà a trattenere le lacrime. “Essere innamorata, per me, vuol dire non farmi bastare mai quella persona, averne sempre bisogno e sempre un po’ di più. Sono innamorata, ma non sono stupida. Ho sempre notato tutto ciò che ha fatto e detto. Non sempre mi è andato bene e ho cercato di farglielo capire”, ha raccntato a Uomini e Donne Magazine.



