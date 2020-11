Davide Donadei, Uomini e Donne/ “Ho una preferenza”, ma Beatrice e Chiara…

Davide Donadei torna al centro dello studio di Uomini e Donne nell’ultima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi. Con Tina Cipollari ancora in isolamento per essere entrata in contatto con una persona positiva al covid, il tronista 25enne pugliese, si confronterà con le sue corteggiatrici. Dopo aver eliminato Rossana che, pur avendo accettato la sua scelta ha ammesso di non aver gradito il suo atteggiamento essendosi soffermato all’aspetto fisico, Davide svelerà di essere uscito in esterna con due, nuove corteggiatrici, Silvia e Valeria. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Davide, nella puntata odierna, eliminerà Silvia mentre l’esterna con Valeria farà arrabbiare sia Beatrice che Chiara che vorrebbero un atteggiamento più lineare dal tronista che, a sorpresa, ammetterà di avere una preferenza.

DAVIDE DONADEI VERSO LA SCELTA A UOMINI E DONNE?

Cosa sarà accaduto tra Davide Donadei e Valeria al punto da far arrabbiare Beatrice e Chiara? Lo scopriremo nella nuova puntata di Uomini e donne, ma dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, sappiamo che Beatrice ammetterà di non aver pensato a lui durante la settimana non avendo ricevuto neanche un messaggio. Chiara, invece, ammetterà di essere delusa da Davide, reo di non dare valore ai gesti e alle parole e di comportarsi con tutte le ragazze allo stesso modo. Un’accusa che Davide respingerà ammettendo di avere una preferenza, ma di non volerlo ancora rivelare. Come reagiranno Beatrice e Chiara di fronte a tali dichiarazioni?



