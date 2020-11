Davide Donadei, Uomini e Donne/ Incontro con il padre di Chiara, Beatrice…

Davide Donadei protagonista indiscusso del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la delusione ricevuta da Gianluca De Matteis che ha dovuto accettare la decisione di Gabriella Maglione di non tornare a corteggiarlo, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Maria De Filippi dovrebbe concedere spazio anche a Davide Donadei. Il tronista pugliese, dopo aver deciso di eliminare Rossana, si sta dedicando unicamente alla conoscenza con Chiara e Beatrice. Con la prima, la frequentazione sta procedendo nel migliore dei modi al punto che, in estera, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, farà anche la conoscenza del padre di Chiara a cui si sta avvicinando sempre di più. Diversamente, invece, la conoscenza con Beatrice continua ad avere diversi problemi.

DAVIDE DONADEI, LITE CON BEATRICE

Beatrice sempre più infastidita dall’atteggiamento di Davide Donadei che si sta legando particolarmente a Chiara. La corteggiatrice, come svelano le talpe del Vicolo delle News, metterà così in guardia il tronista pugliese: se continuerà ad avvicinarsi a Chiara, si allotnanerà sempre di più al punto da non escludere un’autoeliminazione. In studio, Davide perderà la pazienza con la corteggiatrice che ha baciato più volte accusandola di essere diventata un personaggio e di voler fare un “fenomeno”. Un’accusa durissima quella del tronista che già nella scorsa puntata di Uomini e Donne aveva svelato di avere molti dubbi su Beatrice avendo visto in lei diversi cambiamenti. La corteggiatrice riuscirà a riconquistare la sua fiducia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA