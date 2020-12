Davide Donadei, Uomini e Donne/ La dichiarazione d’amore di Beatrice, ma Chiara…

Puntata difficile per Davide Donadei quella di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, mercoledì 16 dicembre. Il tronista pugliese, dopo aver deciso di lasciare andare Valeria, l’ultima corteggiatrice giunta in trasmissione per lui, si sta concentrando su Beatrice e Chiara, le due ragazze che più di altre hanno fatto breccia nel cuore del 25enne che sceglierà presto la ragazza con cui lasciare la trasmissione e cominciare una storia d’amore. Nella puntata di oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Davide sarà visibilmente in difficoltà dopo aver vissuto due esterne importanti nel corso delle quali Beatrice, in particolare, si lascerà andare ad un’importante dichiarazione nei suoi confronti. Beatrice, infatti, in esterna, ammetterà i propri sentimenti dichiarandosi innamorata di Davide.

DAVIDE DONADEI VERSO LA SCELTA

La scelta di Davide Donadei è sempre più vicina, ma il tronista non nasconde di essere molto in difficoltà. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, la dichiarazione d’amore di Beatrice lo lascerà senza parole. Il tronista, tuttavia, nonostante qualche contrasto di troppo con Chiara, non ha mai nascosto di essere molto preso anche da lei e, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, confermerà il proprio interesse per entrambe le corteggiatrici. Anche con Chiara, inoltre, vivrà un’esterna importante. La giovane lo porterà a casa sua dove faranno colazione insieme con una torta preparata dalla mamma. I sentimenti di Davide per Beatrice e Chiara, dunque, stanno crescendo sempre di più, ma chi sarà la scelta del tronista pugliese? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.



