Davide Donadei, Uomini e Donne/ Lite con Beatrice e Valeria? Esce con Chiara e…

Davide Donadei tra Chiara, Beatrice e Valeria nella nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto la sorpresa della mamma e del fratello, il tronista pugliese tornerà al centro dello studio del programma di Maria De Filippi per fare il punto sulle sue conoscenze. Dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, Davide ha scelto di concentrarsi su Chiara, Beatrice e Valeria. Tra le tre, la sua preferita è Beatrice con cui il percorso è iniziato a settembre. Tra il tronista e la giovane corteggiatrice il feeling è evidente, ma nella nuova puntata del dating show Beatrice resterà in panchina. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, Davide ha deciso di non portare in esterna Beatrice che, nella nuova puntata, non nasconderà la propria delusione per tale scelta.

DAVIDE DONADEI PREFERISCE CHIARA A VALERIA

Problemi in vista per Davide Donadei che, nella nuova puntata di Uomini e Donne, discuterà con Valeria. Dopo aver spiegato di aver scelto di uscire con Chiara per risolvere i contrasti che hanno avuto nelle precedenti puntate, Davide discuterà con Valeria. Pur provando una forte attrazione per quest’ultima, il tronista confesserà di non averla portata in esterna perchè ha saputo di alcuni sguardi che la corteggiatrice avrebbe rivolto a Giorgio, il corteggiatore di Sophie Codegoni. Una confessione che scatenerà la dura reazione di Valeria che, nelle puntate precedenti, aveva ricevuto i complimenti di Armando Incarnato che l’ha definita “una vera donna”. Dopo una lunga discussione con Davide, Valeria lascerà lo studio. Il tronista cercherà di convincerla a restare? Dalle anticipazioni del Vicolo, pare proprio di no.



