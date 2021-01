Davide Donadei, Uomini e Donne/ Piange per Beatrice, poi litiga con Chiara

Davide Donadei pronto a regalare nuove emozioni in attesa della messa in onda della scelta durante la quale ha preferito Chiara Rabbi a Beatrice Buonocore. Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dopo il momento dedicato a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, dovrebbe trovare spazio proprio Davide che emozionerà il pubblico, ma litigherà contemporaneamente con Chiara Rabbi. Al centro dello studio, il tronista pugliese rivivrà le emozioni provate durante l’intera giornata trascorsa con Beatrice durante la quale la corteggiatrice ha anche fatto conoscere la nonna al tronista attraverso una videochiamata. Tra i due non mancheranno baci e abbracci. Beatrice spiazzerà il tronista dicendogli che il suo sarà un sì anche se avrebbe tanti motivi per dirgli no. Di fronte alla dichiarazione d’amore della Buonocore, Davide non tratterrà le lacrime e lo stesso farà Beatrice temendo di perdere tutto.

DAVIDE DONADEI E CHIARA RABBI, LITE A UOMINI E DONNE

La giornata trascorsa con Beatrice Buonocore scatenerà la dura reazione di Chiara Rabbi con cui Davide Donadei litigherà nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Chiara che è poi stata la scelta di Davide si scaglierà contro il tronista non accettando di restare ancora per assistere ai momenti magici che trascorre con Beatrice. Il tronista, tuttavia, rassicurerà la Rabbi dicendole che trascorrerà un’intera giornata anche con lei perchè ha bisogno di togliersi ancora dei dubbi prima di scegliere. Una confessione che non traquillizzerà Chiara e neanche Beatrice che continuerà ad essere sicura di non essere lei la scelta del tronista che corteggia da cinque mesi.



