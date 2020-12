Davide Donadei, Uomini e Donne/ Romantico con Beatrice e lite con Chiara…

Davide Donadei, salvo colpi di scena dell’ultimo momento, dovrebbe essere il protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Il tronista pugliese, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, si confronterà prima con le sue corteggiatrici e poi riceverà una bellissima notizia. Davide è uscito in esterna con Beatrice, la corteggiatrice che, dopo aver perso qualche posizione nel suo cuore, l’ha riacquistato. Nella puntata odierna di Uomini e Donne, in esterna, Davide la porterà nel luogo in cui abita confessendole di sentire molto la mancanza della sua famiglia. I due trascorreranno il tempo abbracciati e il feeling che c’è tra loro conquisterà sempre di più i consensi del pubblico e di Gianni Sperti che non ha mai nascosto di avere una preferenza per Beatrice.

Davide Donadei, lite con Chiara

Se con Beatrice sta andando tutto a gonfie vele, la stessa cosa non può dirsi con Chiara. Dopo un bacio e momenti importanti vissuti insieme, Davide si è allontanato e, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, il tronista ha discusso animatamente con la corteggiatrice che, nella puntata odierna del dating show di canale 5, tornerà a puntare il dito contro il tronista pugliese accusandolo di essere freddo. Davide, da parte sua, dopo un duro confronto, ammetterà di non fidarsi di lei. Ad oggi, dunque, la corteggiatrice preferita di Donadei resta Beatrice anche se l’arrivo di Valeria ha scombussolato le sue certezze. Dopo l’animata discussione con la cprteggiatrice, Davide parlerà con la mamma e il fratello.



