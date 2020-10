Davide Donadei, Uomini e Donne/ Scarica Beatrice per Rossana? Abbracci e…

Davide Donadei è sempre più deciso a trovare l’amore della sua vita. Felice ed entusiasta dell’avventura che sta vivendo sul trono di Uomini e Donne, il tronista pugliese ha scelto di eliminare tutte le sue corteggiatrici concentrandosi sulla conoscenza con le ragazze con cui è uscito più spesso e per le quali prova più interesse. Tra queste c’è sicuramente Beatrice con cui sta costruendo un rapporto più profondo e a cui ha dato il suo primo bacio da tronista. Nonostante sia molto interessato a Beatrice, Davide sta continuando a guardarsi intorno e, tra le tante ragazze che hanno chiesto di corteggiarlo, ha messo gli occhi su Rossana, una ragazza con cui è riuscito ad aprirsi subito. Davide, dunque, scaricherà Beatrice per Rossana?

DAVIDE DONADEI, COLPO DI FULMINE CON ROSSANA?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, Davide Donadei si accomoderà al centro dello studio per vedere l’esterna con Rossana con cui si è trovato subito a proprio agio. Tra Davide e Rossana ci sono stati subito abbracci e i due hanno parlato anche di argomenti importanti come il padre di Davide, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Tra il tronista e la corteggiatrice, dunque, la complicità è stata immediata e la cosa non passerà inosservata a Beatrice con la quale ci sarà una piccola discussione in studio. Il tronista pugliese, dunque, preferirà Rossana a Beatrice? Quest’ultima riuscirà a riconquistare le sue attenzioni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA